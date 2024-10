Obesity day, visite gratuite domani a Barletta

Obesity Day 2024 si pone l’obiettivo di informare la popolazione sulla correlazione tra obesità e tumori. Il 10 ottobre 2024, presso l’ambulatorio di Dietologia del Distretto Socio-sanitario di Barletta, individuato come centro di riferimento “Obesity Day 2024 Asl Bt”, saranno effettuate visite gratuite con accesso libero dalle ore 9 alle ore 12 con la dott.ssa Dora Capogna.

Quest’anno la giornata dell’Obesity Day sarà dedicata alla correlazione esistente tra l’obesità e il cancro. Di tutti i tumori, 1 su 8 nelle donne e 1 su 10 negli uomini sarebbe evitabile mantenendo una condizione di normopeso e cioè un BMI (indice di massa corporea) compreso tra 18,5 e 25 kg/m2 ed una circonferenza addominale inferiore a 88 cm per le donne e a 102 cm per gli uomini. L’eccesso di massa grassa è, infatti, responsabile di una infiammazione cronica silente associata ad insulino-resistenza e aumentata produzione di ormoni sessuali, favorendo così lo sviluppo di tumori, per es. della mammella, dell’endometrio, del colon-retto e non solo. Inoltre l’obesità peggiora la prognosi e favorisce l’insorgenza di recidive. È pertanto fondamentale per prevenire tali patologie adottare uno stile di vita sano, associato ad una dieta mediterranea e ad una attività fisica giornaliera.

Durante la giornata, oltre all’accesso libero per una consulenza gratuita finalizzata a valutare i parametri antropometri (BMI e Circonferenza addominale), sarà anche fornito un questionario sullo stile di vita per individuare il rischio di tumore nei pazienti visitati.