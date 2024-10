Attacco lupi nel Barese, pronta una proposta di legge

“Gli attacchi di lupi al bestiame e, soprattutto ormai, ad animali domestici che vengono predati sin dentro le pertinenze delle abitazioni dei cittadini di territori che vanno dal sud-est barese alla Valle d’Itria e fino al Salento sono ormai all’ordine del giorno. Ormai quotidianamente ricevo segnalazioni da parte di tanti pugliesi, dai territori più disparati, che mi manifestano tutta la loro paura che non è più solo legata ai danni economici, nel caso di aziende agricole, o a danni affettivi, nel caso di animali domestici, ma legata alla propria incolumità e quella dei propri cari. E’ il momento di agire concretamente, non più solo sollecitando la Regione Puglia a fare la propria parte, ma offrendo soluzioni che possono e devono essere messe in pratica”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che annuncia: “Mi farò promotore di una proposta di legge che possa essere uno strumento efficace e che vada a colmare un vuoto normativo che è sicuramente un elemento ostativo rispetto alla soluzione del problema. Sappiamo che i lupi appartengono a una specie protetta e che non hanno predatori. Necessario un rapido monitoraggio della situazione e un censimento dei lupi”.