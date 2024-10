Bari, a Japigia nessun ‘miracolo’: il marciapiede resta rotto

La prima segnalazione risale al 2019. Il dislivello in cinque anni si è trasformato in un piccolo cratere ormai ricettacolo di cicche di sigarette e di erbacce. In via Peucetia, nel quartiere Japigia di Bari, si moltiplicano le polemiche per le pessime condizioni di strade e di marciapiedi tra anziani che rischiano di inciampare e passeggini costretti a prova di fuoristrada. “La sera escono ratti enormi – scrive un utente su Facebook sulla pagina del quartiere – ogni giorno sprofonda di più”. “Non c’è solo quel marciapiede in quelle condizioni – ribatte un altro residente. Ce ne sono altri ancora più pericolosi. Ormai il declino de nostro quartiere e visibile agli occhi di tutti”. Buche, dunque e marciapiedi malmessi. E non solo in via Peucetia.

Il quartiere ha già affrontato una lunga primavera di cantierizzazione con disagi quotidiani per residenti e automobilisti che hanno affrontato affollate gincane tra strade ristrette, polvere e chiusure. ‘Colpa’ dei numerosi lavori che si sono incrociati a macchia di leopardo nella zona e riguardanti sottoservizi di vario genere, riqualificazioni stradali e ripristini dell’asfalto. Lavori che per tutti hanno creato solo ulteriori disagi. Tra immondizia, poco ‘differenziata’ e spesso bruciata nelle campagne circostanze e strade a colabrodo, i residenti denunciano l’abbandono. Mentre il decoro urbano finisce nel dimenticatoio. Almeno per il momento.