Bari, dipendenti ipermercato Bariblu senza lavoro: sit-in in Regione

Questa mattina dinanzi alla Regione Puglia hanno manifestato per tutelare il proprio posto di lavoro i 51 lavoratori del punto vendita di Carrefour ex Simply Rosso Tono presso il centro commerciale Bariblù Triggiano che sono attualmente in cassa integrazione straordinaria per cessazione attività fino al 31.12.2024 a causa della chiusura del punto vendita dal giorno 11/04/2024.

Il Segretario provinciale della Filcams Cgil Bari Francesco Potere dichiara che al tavolo del Comitato Sepac della Regione Puglia ha denunciato che il nuovo soggetto commerciale “Arcaplanet”(che aprirà a breve all’interno della galleria Bariblu in quota parte dei mq lasciati liberi da Iperblu-Rosso Tono) ha disatteso gli impegni presi dalla proprietà di Bariblu in sede Istituzionale presso il comitato Sepac della Regione in quanto vorrebbe assumere alcuni lavoratori che provengono da un passaggio di ramo d’azienda 2112 ex dipendenti Iperblu a tempo determinato senza nessuna garanzia occupazionale e contrattuale.

Il Segretario Generale della FILCAMS CGIL Bari Antonio Ventrelli invita la società “Arcaplanet” ad avere una maggiore responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie e preannuncia che la mobilitazione non si fermerà fino a quando i suddetti lavoratori non saranno assunti alle condizioni concordate in sede istituzionale regionale.