Bari, malamovida non solo nell’Umbertino. Disagi anche a Poggiofranco

Prima il quartiere Umbertino, poi il quartiere Carrassi. Ora le proteste per la malamovida arrivano anche dai residenti del quartiere Poggiofranco. La denuncia arriva da Francesco Antelmi coordinatore di FdI del terzo municipio. “La situazione in via Posca presso la piazza denominata punto X è a dir poco allarmante – racconta – Circa un mese fa una moto ha investito una ragazzina che stava passeggiando con i genitori”. Antelmi chiede pertanto di “eliminare quello scempio”, dal momento che “i residenti non riescono più a dormire la notte oltre per il vocio che persiste fino alle 4-5 del mattino, anche per le moto che arrivano e partono da lì ogni due tre minuti”

La situazione viene definita molto “importante per la salute dei residenti che stanno perdendo il sonno”. Il consigliere chiarisce di aver presentato “due esposti alla Prefettura, comando provinciale dei carabinieri e al comandante della Polizia Locale ma senza averne riscontro”.