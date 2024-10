Bari, stop alla sosta selvaggia dei monopattini

Stop alle soste selvagge dei monopattini. E’ quanto stato chiesto dai gruppi consiliari di Forza Italia “Con un apposita e articolata interpellanza -scrivono – abbiamo chiesto al sindaco di Bari, di far cessare immediatamente la sosta selvaggia dei monopattini elettrici in sharing e si sono ricordate le norme che da anni esistono e vietano il parcheggio anche di questi mezzi sui marciapiedi e sulle carreggiate (regolamento polizia urbana di Bari e legge n.156/21). Si è proposta inoltre anche una facile e rapida soluzione -delimitazione di aree stradali dedicate alla riconsegna e all’avvio del noleggio (come per il bike sharing)- e si è sollecitato fortemente il sindaco a far rispettare la normativa; con avvertenza che dove così non fosse si adirà l’Autorità Giudiziaria competente a sanzionare le omissioni degli uffici”.

“Non è possibile -ha dichiarato il capogruppo in Comune di FI Giuseppe Carrieri- che il Comune di Bari non faccia da anni rispettare la legge e i propri regolamenti (Polizia Urbana). Non è possibile che i cittadini siano costretti da tempo a convivere con strade e marciapiedi impraticabili, in presenza di 1500 monopattini che ogni giorno vengono lasciati nei luoghi più disparati. Non è possibile che tutte le Città Europee hanno disciplinato la sosta dei monopattini e qui a Bari, invece, le persone sono costrette a slalom e a cadute rovinose, perché il Comune non fa rispettare le leggi! Non aspetteremo più un minuto (e più una rovinosa caduta di un passante) e chiediamo che il Sindaco di Bari intervenga sulla Polizia Locale nonché sulle società di noleggio in sharing e sui noleggianti per ricordare che esistono leggi e forse anche un senso civico che dovrebbe limitare l’arbitrio e il menefreghismo”.