Mense scolastiche a Bari, oggi distribuiti pasti alla prima scuola

Sono stati distribuiti i primi centocinquanta pasti alla mensa scolastica del plesso Comprensivo Umberto I- San Nicola, nei plessi Corridoni e Piccinni, alla presenza dell’assessore alla conoscenza Vito Lacoppola. Una ripartenza graduale, e per di più temporanea. Dopo la sospensione da parte del Tar dell’appalto per la mensa scolastica, il Comune ha affidato il servizio fino al 18 ottobre al gruppo Ladisa, promotore del ricorso contro la società vincitrice, che raggruppa Solidarietà e Lavoro e Vivenda. Poi toccherà, a partire da lunedì prossimo, agli altri 12 istituti comprensivi e alle due scuole per l’infanzia comprese nel primo lotto. Si tratta comunque di una soluzione provvisoria: l’udienza collegiale prevista il 15 potrebbe portare ulteriori novità nella battaglia tra le due aziende contendenti. Grossi dubbi ancora per la gestione del secondo lotto c he comprende 14 istituti e oltre 3mila alunni. L’assegnataria dell’appalto in questo caso si è detta pronta ad attivare già in queste ore il servizio, ma non si escludono ancora scontri.