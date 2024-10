Puglia, cresce il turismo straniero: “Pronti a qualificare l’offerta”

Nei primi otto mesi del 2024, secondo i dati dell’Osservatorio regionale del Turismo della Puglia, si è registrato un significativo incremento sia degli arrivi (4.234.000) che delle presenze turistiche (15.339.000). Gli arrivi sono aumentati del +9%, mentre le presenze hanno registrato un incremento del +4% rispetto al 2023. La crescita ha interessato sia i turisti italiani che stranieri, con quest’ultimi che hanno evidenziato un aumento maggiore: +20% per gli arrivi e +15% per le presenze. I flussi turistici nazionali registrano un incremento del +3% per gli arrivi a fronte di un andamento stazionario delle presenze. Per i mesi di settembre e ottobre, le previsioni indicano una crescita degli arrivi del +4% e un mantenimento dei valori dello scorso anno per le presenze.

Da gennaio ad agosto di quest’anno, sono stati registrati incrementi superiori al 10% degli arrivi nei mesi di marzo (in concomitanza con le festività di Pasqua), di maggio e di giugno. Nei mesi di luglio e agosto gli arrivi sono cresciuti del +3,5% e le presenze hanno mostrato una sostanziale stabilità (+1%), con una buona performance del mercato estero che ha compensato il rallentamento interno. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dal turismo pugliese nei primi mesi del 2024. La crescita degli arrivi e delle presenze conferma che la Puglia è sempre più una destinazione di riferimento sia a livello nazionale che internazionale – ha affermato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia – . La crescita del turismo straniero, rafforzata dalle ottime performance di mercati emergenti come Polonia, Argentina e Brasile, testimonia l’efficacia della nostra strategia di promozione all’estero”. “Al contempo, manteniamo alta l’attenzione sul mercato nazionale, sui flussi italiani, e lavoriamo per garantire una crescita sostenibile e rispettosa delle comunità locali e dell’ambiente, a partire dalle iniziative volte alla valorizzazione dei nostri Prodotti turistici di punta – ha proseguito l’assessore Lopane – . Adesso ci attende una nuova ed importante sfida, che passa anzitutto dalla collaborazione con gli operatori, le amministrazioni, le imprese pugliesi e le associazioni di categoria e che punta a favorire percorsi di qualificazione dell’offerta attraverso l’organizzazione turistica dei nostri territori. Tra pochissimi giorni avvieremo incontri mirati in questo senso e ci saranno novità interessanti”

“Qui, dal TTG di Rimini, condividiamo i primi risultati del 2024, con una stagione turistica ancora in corso. Lavoriamo tutto l’anno con una continuo flusso di dati tra l’Osservatorio turistico, gli operatori e le associazioni di categoria dei dati più recenti sui principali trend in atto, affinché le scelte imprenditoriali poggino su informazioni accurate – ha dichiarato Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione – . Oggi, siamo in grado di tracciare un bilancio puntuale dei primi otto mesi del 2024 che ancora una volta mostra risultati lusinghieri: +9% gli arrivi e +4% le presenze rispetto allo stesso periodo del 2023. Traina il turismo internazionale con una crescita degli arrivi del +20%. Tutto questo rientra in un’azione guidata dalla scelta strategica di creare un’atmosfera di fiducia tra tutti gli operatori del cluster turistico. Il dato che emerge è che molte “sensazioni” che, praticamente ogni estate, occupano il dibattito pubblico non trovino poi reale riscontro nei dati che vedono comunque la Puglia in continua crescita”.

“Il nostro impegno quotidiano è di approfondire con tempestività e dati certi i temi di rilievo e di attualità, con lo scopo di perfezionare le strategie e la governance del territorio – ha detto Mara Maggiore, Osservatorio regionale del Turismo – . Il turismo in Puglia mostra ancora ampi margini di crescita, negli anni è aumentato l’appeal sui mercati esteri e, grazie ad un’offerta multi-prodotto, manteniamo stabilità anche sul mercato italiano”.