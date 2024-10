Smantellate due piazze di spaccio nel Foggiano, 3 arresti

Due piazze di spaccio smantellate e tre persone arrestate. È il bilancio di un’operazione messa a segno dai carabinieri di Apricena nel Foggiano. Durante i controlli, i militari dell’arma hanno individuato due distinte attività di spaccio di cocaina, hashish e marjuana che i tre indagati, appartenenti a due nuclei familiari differenti, avevano avviato presso le loro rispettive abitazioni nel centro storico del comune foggiano adibite a vere e proprie salette da spaccio. I carabinieri hanno ritrovato all’interno di una delle due abitazioni, nella disponibilità di un uomo e di una donna, diverse dosi di cocaina e hashish già confezionate, pronte per essere vendute, nascoste all’interno di piccoli ovetti di plastica per eludere i controlli delle forze di polizia, oltre a bilancini, materiale da taglio e da confezionamento, e appunti manoscritti relativi ai prezzi dello stupefacente venduto e a nomi di acquirenti. Nel garage di un’altra abitazione, oltre ad appunti e materiale per la pesatura e il confezionamento, è stato rinvenuto – tra grossi barattoli di vetro contenenti hashish e marijuana – anche un ordigno artigianale altamente pericoloso, che è stato fatto brillare. I carabinieri hanno sequestrato 10 dosi di cocaina, oltre un chilo di hashish, 100 grammi di marjuana, 150 semi di marjuana, sostanza da taglio, la somma contante di 155 euro in banconote di piccolo taglio, bilancini di precisione, materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente e 2 micro telefoni.