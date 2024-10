Una strada di Bari intitolata a Sammy Basso: la proposta di Romito

Una strada intitolata a Sammy Basso, il 29enne affetto da progeria, morto lo scorso 5 ottobre. Sammy e la sua famiglia, assieme ad un gruppo di amici, nel 2005 fondò l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.), con lo scopo di condividere e diffondere le conoscenze e promuovere la ricerca scientifica sulla rara malattia genetica. Per far conoscere l’associazione, fin dal 2006 fu ospite, non ancora undicenne, nel talk show di Maurizio Costanzo che lo invitò più volte. Non ha mai smesso di raccontare la sua vita pubblicamente e di lavorare per sensibilizzare alla ricerca. E’ diventato un simbolo di forza e di coraggio per il paese.

“Nei prossimi giorni – ha scritto il consigliere regionale e comunale di centrodestra, Fabio Romito – depositerò formalmente insieme ai Colleghi Consiglieri una richiesta per intitolare alla memoria di Sammy Basso una strada della nostra Città. La sua storia, la testimonianza degli amici, della famiglia, mi hanno molto colpito, mi hanno emozionato. Sammy ha dedicato la sua vita alla ricerca, sapendo che i risultati non sarebbero serviti per salvare la sua vita ma quella di chi verrà. Sammy ha vissuto con Fede, coraggio, altruismo, forza incrollabile, curiosità, dolcezza. Sammy non c’è più, ma il suo Esempio potrà servire a tante altre anime impegnate a lottare contro la malattia, le fragilità, i cieli nuvolosi della vita.