Bari, lotta tumore al seno: l’ospedale San Paolo si tinge di rosa

Anche l’ospedale San Paolo di Bari si tinge di rosa. Obiettivo, ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno, in un mese, quello di ottobre, in cui tutto il mondo si tinge dello stesso colore con l’intento di sensibilizzare al tema. “Rosa come il colore della prevenzione – scrive la Asl Bari – per ottobre, il mese in cui tutto il mondo si tinge di rosa per ricordarci l’importanza della prevenzione del tumore al seno, anche l’Ospedale San Paolo di Bari si è messo “l’abito da sera” del colore che simboleggia la lotta contro il cancro al seno e rappresenta un segno di speranza e solidarietà per tutte le donne che affrontano questa difficile patologia”.

L’iniziativa che ha coinvolto le volontarie dell’associazione “Energia Donna Odv”, sempre al fianco delle donne nei percorsi oncologici, la Direzione Medica del Presidio, l’Area tecnica, gli operatori sanitari e la ditta Meit, società impegnata nella manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti del San Paolo, che ne ha curato la realizzazione. Una “visione” bella anche per tutto quello che rappresenta per un Ospedale “Bollino Rosa” che ogni giorno garantisce una particolare attenzione alla salute di genere. “Nel San Paolo, infatti – evidenzia ancora l’Asl Bari – ha sede la Breast Unit della ASL Bari dotata di un percorso di cura completo che accompagna le donne con neoplasia mammaria in ogni fase, dalla diagnosi alla riabilitazione e al follow up. Nello stesso presidio operano il Gruppo multidisciplinare per i tumori ginecologici, l’unico Ambulatorio integrato dedicato alla Vulvodinia e alla Riabilitazione del pavimento pelvico femminile, l’équipe della Pianificazione Familiare e l’Ambulatorio Ginecologico Inclusivo aperto a donne con bisogni speciali (persone con disabilità psico-fisiche e migranti). L’Ospedale, infine, ospita anche l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) e da poco è sede del “Progetto Fiocchi in Ospedale” di Save the Children per la protezione e il supporto ai bambini e alle mamme”.