Bari, proteste al San Paolo per il murale “spento”

“Credo che se un murales venga eseguito ed è inteso come “arte ” lo stesso debba essere visibile in qualsiasi ora del giorno. Ora, se viene eseguito un murale a luce, non capisco perchè di mattina questo non resti acceso. A prescindere che anche di sera, ormai di questo murale all’ingresso del San Paolo, poche volte lo si vede acceso. Perchè? Cosa non funziona? O meglio: perchè da noi le cose vengono sempre fate tanto per essere fatte? Presidente Luisa Verdoscia, può fornirci informazioni del perchè di tutto questo? “. La segnalazione è di Giuseppe Giaquinto che ha raccolto anche le proteste di altri residenti del San Paolo.