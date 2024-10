Bari, sit in di protesta dei genitori del Balilla

Sit in con “pranzo al sacco” davanti al Balilla a Madonnella per denunciare i ritardi sul servizio mensa. Il sit in è stato organizzato in vista della manifestazione del 15 ottobre in corso Vittorio Emanuele. Alcuni genitori hanno allestito dei piccoli pic nic sulla piazza davanti la scuola di Madonnella.

Intanto oggi, a differenza da quanto comunicato in precedenza, la refezione è partita anche nel lotto 2 gestito dal rti Vivenda Solidarietà e Lavoro. La Ladisa ha impugnato anche l’atto di affidamento per il lotto 2.