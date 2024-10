Bollette più leggere: tre consigli importanti

Nel primo semestre del 2024, secondo i dati di Cgia, i costi delle bollette di luce e gas sono scesi rispettivamente del 34,2% e del 19,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, offrendo un certo sollievo agli italiani. Tuttavia, questa riduzione, sebbene significativa, non è sufficiente per garantire risparmi a lungo termine.

Nonostante i costi siano in discesa, infatti, rimangono comunque piuttosto elevati, rappresentando una spesa importante per le famiglie. Per questo motivo, è essenziale individuare strategie efficaci per ridurre le bollette e alleviare il peso economico che grava sulle spalle della popolazione.

Cambiare fornitura

Uno dei metodi più semplici per risparmiare sulle bollette energetiche è cambiare fornitore. Spesso, infatti, l’offerta attiva non è adatta alle proprie esigenze di consumo, portando a costi superiori rispetto a quelli di altre tariffe disponibili sul mercato.

Per ottenere un risparmio effettivo, è importante confrontare diverse offerte e scegliere quella più adatta al proprio profilo di consumo.

I fornitori di energia e gas offrono diversi tipi di contratti: il prezzo può essere bloccato per un periodo prestabilito, garantendo stabilità contro le oscillazioni del mercato, oppure indicizzato, ovvero variabile in base all’andamento del prezzo della materia prima.

Entrambi i tipi di contratto hanno aspetti interessanti, a seconda del contesto economico e delle proprie abitudini di consumo. Capire, quindi, qual è più adatta a sé potrebbe essere complicato.

Proprio per questo sono nati dei siti specializzati che offrono assistenza in questo senso. Scegliere il fornitore per luce e gas su bollettecasa.it, ad esempio, permette di analizzare e confrontare rapidamente le offerte presenti sul mercato, evidenziando costi, durata dei contratti, eventuali promozioni ecc.

Utilizzare gli elettrodomestici con intelligenza

Utilizzare correttamente gli elettrodomestici è fondamentale per risparmiare energia e ridurre i costi in bolletta. Un esempio pratico è quello di riempire e far funzionare a pieno carico grandi elettrodomestici come lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie, riducendo così il numero di lavaggi. Come evidenzia un’analisi di Altroconsumo, questo semplice accorgimento può far risparmiare oltre 2 euro al mese per ogni apparecchio, arrivando a un risparmio annuo di circa 45 euro solo con questi tre dispositivi.

Nel caso del frigorifero, bisogna evitare di inserire cibi caldi e di tenere lo sportello aperto a lungo. Inoltre, è bene mantenere il frigorifero ordinato per migliorare la circolazione dell’aria e garantire prestazioni ottimali. Se il frigorifero non è dotato di tecnologia no frost, sbrinare regolarmente il freezer è fondamentale.

Per il climatizzatore, invece, è consigliabile impostare una temperatura di non più di 6 gradi rispetto all’esterno. In caso di afa, è preferibile utilizzare la modalità deumidificatore.

Puntare sulle rinnovabili

Installare impianti come pannelli solari fotovoltaici o solari termici consente di ridurre significativamente le bollette, poiché l’energia prodotta autonomamente può coprire una buona parte del fabbisogno energetico domestico.

In questo modo, si dipende meno dai fornitori di energia tradizionali e si può ottenere un risparmio concreto, soprattutto nel lungo periodo. Grazie allo scambio sul posto, inoltre, si può cedere l’energia prodotta ma non utilizzata alla rete energetica nazionale, ottenendo un corrispettivo.

Oltre ai benefici economici, puntare sulle rinnovabili ha un impatto positivo sull’ambiente, poiché permette di ridurre le emissioni di CO2 e altri gas serra, contribuendo in maniera diretta alla lotta contro i cambiamenti climatici.