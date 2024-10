Caos mense a Bari, è ancora rebus per il servizio del lotto 2

Dopo la sospensione da parte del Tar per il lotto 2, con “la palla” passata al Comune, non si scioglie il rebus per il servizio. Era attesa per oggi infatti la decisione da parte del Comune che però nelle scorse ore non si è sbilanciato ma ha rilasciato una nota in cui evidenzia che sta seguendo gli sviluppi della vicenda.

“È partito questa mattina, a cura del Rti aggiudicatario, il servizio di refezione scolastica in otto plessi del lotto II, secondo un programma da completarsi nella prossima settimana – si legge nella nota – nel pomeriggio, dopo il regolare svolgimento della refezione, è stato notificato il decreto del presidente del TAR che, in attesa dell’udienza collegiale cautelare, dispone la sospensione degli atti relativi al lotto II. Ancora, qualche ora dopo, è stata notificata un’istanza di revoca del suddetto decreto da parte del Rti aggiudicatario del lotto II. L’amministrazione comunale, coinvolta suo malgrado in questa accesa contesa giudiziaria, sta esaminando tutti i complessi profili giuridici della vicenda, attendendo gli esiti di quest’ultima istanza di revoca, e ancor più, quelli delle udienze collegiali cautelari. In questo scenario, estremamente delicato sotto il profilo giudiziario, l’amministrazione comunale non può non rimarcare, però, la circostanza che questa mattina il servizio di refezione scolastica sia regolarmente partito nelle scuole del lotto II che si erano dichiarate pronte”, conclude. La vicenda sta provocando non pochi disagi. Nei prossimi giorni infatti è prevista una grande manifestazione da parte dei genitori che già nelle scorse ore stanno organizzando piccoli sit in simbolici all’esterno delle scuole.

Foto repertorio