Caos mense a Bari, il Tar sospende anche il lotto 2

Mense ancora nel caos a Bari. Il Tar ha sospeso anche il lotto 2 (partito oggi in alcune scuole) accogliendo la richiesta di sospensiva della Ladisa. La decisione ora spetta al Comune che dovrà dunque scegliere come procedere, non si esclude che la decisione possa convergere verso un affidamento diretto sino al 5 novembre, giorno in cui si terrà la Camera di Consiglio. Il lotto 2 era partito con rti Vivenda Solidarietà Lavoro. A quest’ultima il Comune aveva affidato l’appalto poi impugnato da Ladisa. Per quanto riguarda il lotto uno che comprende i quartieri di Palese, Santo Spirito, San Paolo, Fesca, San Girolamo, Marconi, Libertà, Bari Vecchia e Murat, invece è confermato l’affidamento diretto alla Ladisa fino al 18 ottobre, ma solo in attesa della Camera di consiglio del Tar, convocata per il 15 ottobre.

Foto repertorio