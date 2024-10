Fama e fragilità: il lato negativo della popolarità

Essere tanto famosi vuol davvero dire essere proporzionalmente tanto felici?

Spesso no. Anzi, la maggior parte delle volte no. Chi raggiunge una grande popolarità in breve tempo è infatti, soggetto ad esser più “fragile” non solo fisicamente ma anche e soprattutto psicologicamente.

Una ricerca australiana del Kinghorn Cancer Centre presso il St.Vincent Hospital di Sydney, conferma che la fama letteralmente consuma chi la conquista e che le star hanno una vita meno longeva rispetto alla gente comune.

E dunque se da un lato la notorietà può portare a successi straordinari e opportunità senza precedenti, può anche generare pressioni insostenibili e portare a conseguenze estremamente negative nella vita personale e professionale degli artisti.

Numerosi cantanti, sia italiani che internazionali, hanno vissuto sulla propria pelle gli effetti collaterali della popolarità eccessiva. Un esempio emblematico è quello di Mia Martini. Nonostante il suo talento, l’artista dovette affrontare pesanti critiche e pregiudizi per gran parte della sua vita. Dopo un inizio promettente, la sua carriera subì un brusco rallentamento a causa di voci infondate, come quelle di essere portatrice di sfortuna. Da lì un susseguirsi di ansia e depressione che hanno portato questa grande artista alla morte.

Come Mia Martini anche Amy Winehouse. Una carriera musicale esplosiva, una voce unica ma una vita segnata da eccessi, dipendenze e forti depressioni che l’hanno portata a una battaglia costante con la sua immagine pubblica e alla morte prematura per overdose nel 2011 a soli 27 anni.

E poi ancora Kurt Cobain, leader dei Nirvana, morto suicida a causa di depressione e dipendenza; Jimi Hendrix, icona della musica rock, trovato privo di sensi nel suo appartamento dopo aver assunto un’elevata quantità di barbiturici.

Come forti dipendenze e depressioni, anche l’isolamento sociale può essere una netta risposta alla fama. Esempio del passato Lucio Dalla. Una carriera straordinaria, ma vissuta con momenti di grande isolamento a causa della sua notorietà. Spesso, si sentiva estraneo rispetto al mondo che lo circondava, la pressione costante di essere un’icona lo portava a cercare rifugio nella sua musica, lontano dalla gente.

Accadeva nel passato così come accade oggi per artisti di grande fama, basta pensare a Billie Eilish, Selena Gomez, Lil Peep e tanti, tanti altri.

Per tutti la fama e le pressioni dell’industria musicale, hanno portato grandi e significative sfide personali e spesso hanno comportato la scelta di allontanarsi dai palchi, dal caos e dal pubblico. Una scelta di cuore più che di testa data forse dall’essere esposti a giudizi incessanti, e sentirsi intrappolati tra l’immagine che il pubblico si aspetta e il loro autentico io.