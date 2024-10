Foggia, 19enne investita: è in prognosi riservata in Rianimazione

Una ragazza di 19 anni, di Foggia, è ricoverata in prognosi riservata in rianimazione dopo essere stata investita nella tarda serata di ieri mentre attraversava la strada in viale di Vittorio. La ragazza, da una prima ricostruzione, stava attraversando quando un’auto, una Volkswagen up, guidata da un ragazzo, l’ha investita: la giovane ha battuto violentemente il capo sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto la giovane in ospedale, dove è ricoverata. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale a cui spetta il compito di accertare la dinamica dell’accaduto.