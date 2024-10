Lavori a Bari: traffico limitato in alcune vie. Lo rende noto la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche sottolineando che, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di costruzione di impianti idrici e fognari sono state disposte, con tre apposite ordinanze, alcune limitazioni temporanee al traffico e alla viabilità, valide da lunedì 14 ottobre, su tratti di corso Sonnino, via Isonzo e via Monte San Michele. Ma non solo, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di scavo Enel, sono state disposte inoltre, con apposita ordinanza, alcune limitazioni al traffico e alla viabilità su via Orabona, nel tratto dal Politecnico verso la rotatoria di via Re David), valide da lunedì 14 ottobre.

Più nello specifico, le ordinanze relative ai lavori idrici e fognari prevedono:

1. da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre 2024, l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione (eccetto frontisti) su corso Sonnino, tra via Spalato e via Ragusa; 2. da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre 2024, l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione (eccetto frontisti) su via Isonzo, tratto compreso tra via Giulio Petroni e via Baracca. 3. da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre 2024, l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e divieto di sosta zona rimozione (eccetto frontisti) su via Monte San Michele, da Corso Alcide De Gasperi a via Colella.

Inoltre, alla luce delle limitazioni al traffico disposte su corso Sonnino, Amtab informa che, da lunedì 14 ottobre 2024, dalle ore 08. 30 alle ore 18, e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/, 10, 14 e 25 effettueranno alcune variazioni di percorso, come di seguito specificate:

Linee 2, 2/, 10 e 14: in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario; in partenza dal C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi svolteranno a sinistra per il lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli con ripresa del percorso ordinario.

Linea 25: in partenza da via Degli Oleandri Z.I.: i bus giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi svolteranno a sinistra per il lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli con ripresa del percorso ordinario; in partenza da piazza Luigi di Savoia: i bus effettueranno il percorso ordinario. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso sopra indicate.

Per quanto riguarda i lavori Enel invece, l’ordinanza prevede, da lunedì 14 ottobre a mercoledì 16 ottobre, dalle ore 7 alle ore 17:

1) l’istituzione temporanea della chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Orabona (dal Politecnico verso la rotatoria di via Re David); 2) il divieto di sosta e il senso unico alternato su Via Re David (da via Toma alla rotatoria di via Orabona).

Inoltre, alla luce delle succitate limitazioni al traffico disposte su via Orabona, Amtab informa che, dalle ore 8.30 di lunedì 14 ottobre a fine servizio di mercoledì 16 ottobre 2024, e comunque fino al termine delle esigenze, i bus della linea 21 effettueranno alcune variazioni di percorso, di seguito specificate:

Lnea 21: in partenza da piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario; in partenza da Madonna delle Grazie: i bus giunti in via Fanelli proseguiranno sulla stessa fino a raggiungere via Re David (non devono svoltare su via Omodeo) con ripresa del percorso ordinari.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’utenza, l’azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.