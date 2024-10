Lecce, sorprende la ex con un uomo e lo accoltella

Sorprende la ex fidanzata a casa in compagnia di un uomo e lo accoltella. È accaduto nella tarda serata di ieri a Lecce in un’abitazione in pieno centro. Un 32enne si è presentato nell’appartamento della sua ex fidanzata e ha trovato assieme alla ragazza, una 24enne leccese, un uomo di 51 anni. Ne è nato un diverbio in cucina, che è sfociato in un ferimento: il 32enne, impossessatosi di un coltello, si è scagliato contro l’uomo colpendolo alla spalla. La donna, nel tentativo di fermare l’ex, è rimasta ferita ad una mano. Il 32enne subito dopo è fuggito ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Il 51enne è stato medicato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.