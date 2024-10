Pasticcio mensa a Bari, genitori pronti a manifestare

“Questo non è più tempo dei proclami, delle mediazioni e dei ricorsi al TAR. È il tempo di scendere in piazza, farci sentire e portare le nostre istanze nelle sedi competenti”. I genitori di Bari sono su tutte le furie e sono pronti a scendere in piazza per chiedere l’attivazione del tempo pieno nelle scuole. Senza un affidamento sicuro, propongono il pranzo a sacco.

E’ stata indetta per martedì 15 ottobre una manifestazione davanti al palazzo dell’Economia, in corso Vittorio Emanuele, alle 13.30. “Non ci basta una partenza a singhiozzo e in ritardo del servizio di refezione scolastica, senza mai una linea programmatica. È giunto il tempo che il diritto al tempo pieno e alla refezione scolastica venga garantito fin dal primo giorno di scuola – si legge in una nota – È tempo di rendere tangibile, reale e immediata la partenza del servizio senza rischiare ulteriori stop, per garantire alle famiglie un diritto fondamentale per la conciliazione famiglia/lavoro e per non ledere ulteriormente l’attività formativa dei bimbi e delle bimbe che a oggi hanno già saltato moltissime ore di attività”.

In alcune scuole si stanno organizzando nella giornata di oggi e di lunedì dei sit in con i genitori che portano il pranzo a sacco ai loro figli.