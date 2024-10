Sparatoria in centro a Modugno, il sindaco: “Panico e paura”

Sparatoria questa sera a Modugno in via Verdi. Due le auto crivellate e diversi i bossoli trovati. I responsabili sono fuggiti e non ci sarebbero feriti. Colpito però gravemente un cane. “Ancora una volta. Ancora nel centro di Modugno, questa volta a due passi dal nostro asilo nido. Alle 19.00. Non a notte inoltrata – ha detto il sindaco Nicola Bonasia – L’ennesima sparatoria ha scosso la nostra città, portando con sé panico e paura. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a questa violenza. È il momento di alzare la voce, di far sentire il nostro disappunto e la nostra determinazione. La parte onesta della nostra città deve reagire. Dobbiamo unirci, denunciare e lottare per un futuro in cui i nostri figli possano crescere in sicurezza e serenità. Invito ciascuno di voi a essere protagonista di questo cambiamento. Solo insieme possiamo costruire una Modugno più sicura e solidale. È tempo di agire, di proteggere ciò che amiamo e di restituire speranza alla nostra comunità”.