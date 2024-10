Spiati conti di Meloni ed Emiliano: un indagato nel Barese

In data di ieri, Ufficiali di P.G. incaricati dalla Procura della Repubblica, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un ex dipendente della Filiale di Bisceglie – Gruppo Intesa Sanpaolo (licenziato in data 8.8.2024), indiziato per i delitti di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, poiché a seguito denuncia-querela di un correntista del gruppo Intesa Sanpaolo, ed a seguito delle relative indagini, è stato accertato e documento che, nel periodo compreso tra il 21.2.2022 ed il 24.4.2024, l’ex dipendente aveva effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.572 clienti portafogliati a 679 filiali del gruppo bancario Intesa Sanpaolo e che nello specifico aveva provveduto ad interrogare i dati di numerosi personaggi del mondo politico, dello spettacolo, dello sport e della cronaca.

Tra questi figuravano il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni e suoi congiunti e persone a lei vicine (Arianna Meloni e Giambruno Andrea Salvatore), del Ministro della Difesa Crosetto Guido, del Presidente del Senato Ignazio La Russa, alcuni Ministri dell’attuale Governo, tra cui Fitto Raffaele e Garnero Santanchè Daniela, i Governatori della Puglia e del Veneto Emiliano e Zaia, esponenti politici di diversi partiti oltre che alcuni Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Gdf.

Nel corso delle operazioni di p.g. sono stati sequestrati smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici diversi che saranno oggetto di verifiche forensi.