Tigri Rugby Bari, arriva dal Sud Africa il nuovo mister dell’under 18

E’ atterrato ieri in Italia ed è giunto a Bari, il nuovo allenatore dell’under 18 Brendon Snyman dal Sudafrica. Da giocatore ( oltre 2 mt di altezza) ha rappresentato il Griekwas vincendo la Vodacom Cup nel 2007 e nel 2009. Successivamente ha giocato con i Cheetas nel superrugby per poi terminare la carriera in premiership inglese con i London Welsh. Ad accoglierlo il vice presidente del Rugby Bari Tommaso Grassi : “il settore giovanile è strategico per il nostro club ed è lì che indirizziamo i nostri sforzi più grandi. Siamo certi che i nostri ragazzi miglioreranno e diventeranno i campioni del futuro, nel lungo periodo, infatti, avremo bisogno di un settore giovanile all’altezza che dovrà supportare la prima squadra, ed ecco che abbiamo deciso, dopo Mauro Bergamasco e i tecnici argentini, di investire molto nel settore tecnico anche per il settore giovanile”. Brendon Snyman: “sono molto contento di sposare il progetto Tigri Rugby Bari dopo le mie esperienze da allenatore in Inghilterra ed in Italia ( è stato il tecnico della touche del Delta Rovigo serie A) questa nuova avventura mi affascina. Oltre ad allenare la under 18 Brendon sarà specialista della touche per la squadra seniores.

(in foto Brendon Snyman con il vice presidente Tommaso Grassi)