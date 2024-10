“Volontari oggi, il nuovo tempo del Noi”, convegno dell’Avo a Bari

Sabato 12 ottobre 2024, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso la Sala Conferenze, Padiglione 152 della Regione Puglia, Fiera del Levante Lungomare Starita 4 Bari, si terrà il Convegno Regionale Avo Puglia dal titolo VOLONTARI OGGI – il nuovo tempo del “NOI”.

L’Associazione AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), presente su tutto il territorio nazionale, opera attraverso l’intervento dei suo volontari sulla base dei valori di accoglienza, ascolto, e condivisione delle sofferenze, dando attivamente sostegno e conforto alle persone fragili presenti nelle strutture in cui prestano servizio.

Il convegno, aperto a tutti i volontari Avo, ha lo scopo di accrescere e migliorare la loro preparazione.

Il tema dell’incontro sarà incentrato sulla crescente e profonda crisi delle relazioni interpersonali autentiche e gratuite che coinvolge inevitabilmente anche il mondo

del volontariato.

Si cercherà di capire se e in quale misura la nostra voce potrà ancora rappresentare un ‘alternativa forte ed efficace all’egoismo e all’autoreferenzialità.

Il presidente emerito di AVO Puglia Claudio Lodoli e la Presidente del Csv Rosa Franco, attraverso il loro saluto offriranno ai presenti un prezioso invito alla riflessione sul tema della giornata. Interverranno come relatori, Don Antonio Stizzi, direttore dell’Ufficio diocesano Bari- Bitonto per la pastorale della salute e Domenico Iannacone, giornalista e autore televisivo.

Nel corso della giornata è previsto uno spazio dedicato al confronto di esperienze dalle Avo territoriali attraverso l’elaborazione di questionari formulati per l’occasione.