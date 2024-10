Auto contro furgone nel nord Barese, un morto

È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada che collega Barletta a Canosa di Puglia, nel nord Barese. A perdere la vita Pasquale Camarrota, 72enne. Secondo quanto emerso l’uomo era alla guida di una Fiat Panda quando si è scontrato frontalmente con un furgone. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi, al loro arrivo l’uomo era già privo di vita. Il conducente dell’altro mezzo coinvolto invece è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Sul fatto indagano gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.

Foto repertorio