Bari, a Palese monta la protesta per la viabilità: “Qui è caos”

La viabilità a Palese, nel Municipio 5 “è nel caos totale”. Lo segnalano alcuni residenti evidenziando, in particolare, sempre più difficoltà a parcheggiare nelle vicinanze delle attività commerciali, ma anche una viabilità “fortemente provata” da continui cantieri di case e palazzi “che fanno aumentare la mole di abitanti e dunque di auto senza migliorare i servizi”. In tanti, già in passato, avevano dichiarato di “preferire le multe” ai “continui giri a vuoto”.

L’ultima polemica riguarda nello specifico via Giovanni Valle, luogo in cui, per via dei lavori in corso, alcune zone sono state interdette. I lavori, così come previsto dal Codice della Strada, riguardano l’allargamento dei marciapiedi in prossimità delle curve e dal lato delle attività che si occupano di somministrare cibo. Soluzione che però non piace ai residenti, per via della possibilità che vengano sacrificati i posti auto. “Dove dobbiamo mettere le auto? – denuncia un residente – continuano a costruire o a trovare soluzioni poco funzionali. Ormai siamo tanti, così aumentano le auto e di conseguenza diminuiscono i parcheggi. La situazione è diventata insostenibile, senza contare che stanno facendo morire il piccolo commercio. Io preferisco andare nei supermercati dove ci sono i parcheggi. E non è giusto, perché la vera qualità si trova ancora nelle piccole botteghe. Poi, se dici queste cose, ti dicono di non usare l’auto. Magari, per alcuni non è possibile camminare a piedi e con i bustoni. Che mettano una navetta, una circolare attiva che ci faccia spostare su tutto il quartiere. Ormai è diventata una piccola grande città, abbiamo bisogno di soluzioni efficaci, non di altri disagi. Al posto di migliorare peggiorano la situazione, ormai qui è il caos”, conclude.

Tante le polemiche anche sui social. “Vogliono rendere pedonale Palese senza mettere i parcheggi?”, evidenzia una cittadina. E ancora “è una vergogna – scrive un altro riferendosi ai lavori – già non ci sono aree parcheggi, più questo scempio che toglierà dei posti auto. Palese dagli ultimi tre decenni ad oggi è peggiorata in ogni dove”, conclude. “Siamo abbandonati dalle amministrazioni – scrive infine un altro – fanno ciò che vogliono senza interpellare minimamente i cittadini. Vergogna”, conclude. Denunce arrivano anche in merito alla situazione del lungomare di Palese, luogo in cui sono in corso i lavori. “La domenica è un caos pazzesco, non c’è neanche un posto auto. Passeggiare è impossibile, hanno reso la zona invivibile”. Secondo alcuni il traffico sul lungomare di Palese condizionerebbe anche la viabilità sulla complanare e sulla statale 16 provocando non pochi disagi per chi esce dalla tangenziale, ma non solo.