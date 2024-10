Bari tra turisti e fuochi d’artificio ‘stile Gomorra’

Fuochi d’artificio in pieno centro storico e sotto gli occhi di turisti increduli. E’ quanto accaduto ieri sera. “Dopo l’ennesimo episodio – tuona il centrodestra barese – questa volta in pieno centro storico tra i turisti che increduli passeggiavano tra i botti in stile Gomorra, l’opposizione chiede chiarimenti ma soprattutto, chiede che il “Sindaco della Notte” venga a riferire in municipio su i provvedimenti che intende prendere e come intende operare. Basta selfie e apparizioni cinematografiche, la nostra città nell’ultimo ventennio è sprofondata nel baratro”.