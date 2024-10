Dieci chili di droga in camera da letto, un arresto nel Barese

I carabinieri di Cassano delle Murge (BA) hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di sostanza stupefacente un uomo 35enne del posto, pluripregiudicato, trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Il 7 ottobre scorso, i militari di Cassano delle Murge, nel corso di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione occupata dall’uomo, rinvenendo nella sua camera da letto 8,8 Kg di “marijuana”, 350 gr di “hashish”, 160 gr di “cocaina” nonché materiale per il confezionamento e una somma contante pari a circa 12.000 Euro. L’uomo, arrestato in flagranza di reato, è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo. Il giovane, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, a seguito dell’udienza di convalida richiesta dal Pubblico Ministero davanti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e il confronto con la difesa, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.