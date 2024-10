In Italia la lunga scia dell’Ottobrata, durerà sino a fine mese

Dopo un debutto di ottobre all’insegna di ripetute condizioni di maltempo su gran parte d’Italia con tante giornate in compagnia di piogge, temporali e locali nubifragi, siamo in procinto di un “ribaltone” meteo che ci farà vivere un’Ottobrata in piena regola la cui durata potrebbe essere molto lunga, addirittura fin quasi la fine del mese. Dopo una lunga latitanza l’alta pressione tornerà a spadroneggiare sul Mediterraneo regalando un clima stabile e soleggiato con una fisiologica ripresa della temperatura. Il miglioramento sarà evidente già a partire da questo fine settimana a parte le ultime incertezze sul Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo, locale nuvolosità anche tra Toscana e basso Tirreno. Quel che più conta, però, è la fine delle piogge anche sul lungo periodo che farà tirare il fiato ai terreni saturi d’acqua e darà “respiro” ai corsi d’acqua che hanno raggiunto il livello di guardia negli ultimi giorni. Dicevamo delle temperature: il maggior soleggiamento porterà valori tra 20°C e 28°C su tutta Italia: sulle regioni settentrionali si spazierà tra 20°C e 22°C di massima, fino a 24°C tra Roma e Napoli, 25-27°C al Sud (Puglia e Calabria) per arrivare a punte fino a 28°C su Sardegna e Sicilia che saranno le due regioni più miti dei prossimi giorni. I valori diurni non si discosteranno molto dalle medie di questo periodo risultando più elevate soltanto di un paio di gradi, nulla di eccezionale.

Il termine è noto non soltanto in Italia ma anche in altre parti del mondo e sono molto famose quelle del nostro Paese grazie al clima mediterraneo: tutto nasce nell’antica Roma con le classiche scampagnate che si facevano in questo mese con numerosi riti tra cui la vendemmia e grandi abbuffate. Ai giorni nostri le Ottobrate indicano anche condizioni di meteo stabile e soleggiato che consentono a milioni di italiani di poter andare fuori porta la domenica ma anche lunghe passeggiate all’aria aperta, ed è quel che accadrà sull’Italia non soltanto nel fine settimana 12-13 ottobre ma anche nelle due prossime settimane salvo piccoli disturbi. “Addirittura, le ultime emissioni dei modelli indicano la possibilità della persistenza del bel tempo quasi fino alla fine del mese, con una lunga e mite Ottobrata su buona parte del Paese”, spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. “In questa proiezione meteo ottimistica troviamo solo due veloci passaggi perturbati venerdì 18 e venerdì 25 Ottobre; per il resto l’anticiclone potrebbe fermarsi a lungo sul nostro Paese”.

(foto freepik)