Incidente mortale nel Foggiano, chiuso tratto SS 89

Incidente mortale nel Foggiano, chiuso tratto SS89. Lo rende noto Anas evidenziando che “a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un’autovettura, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione San Severo sulla strada statale 89 “Garganica”, al km 171,700, in località Manfredonia, in provincia di Foggia”.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona ha perso la vita. Il traffico è momentaneamente deviato con uscita obbligatoria a Manfredonia Sud, si percorre la viabilità alternativa con rientro sull’asse principale in corrispondenza dello svincolo di Manfredonia centro.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile.

Foto repertorio