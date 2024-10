La Puglia incontra il Giappone, l’esperienza di un’artigiana

Mettere in contatto mercato internazionale ed artigiani pugliesi è stata la scommessa della Regione Puglia in occasione dell’87 Fiera del Levante. In occasione, infatti, dell’International Business Week, organizzata dal settore Internazionalizzazione della Regione Puglia, quest’ultima ha permesso ad alcuni brand del territorio di entrare in contatto con aziende provenienti da tutto il mondo. Tra gli artigiani selezionati dalla Regione, Rosaria Coscia, fondatrice del brand Il Tocco di Minerva che ha avuto l’opportunità di presentare le proprie creazioni, lo scorso 4 ottobre, ad alcuni buyer giapponesi. La Fiera del Levante è stata, dunque, teatro di un’intera giornata dedicata alla moda Made in Puglia ed al suo incontro con il mercato asiatico.

“Ho vissuto una bellissima esperienza grazie alla Regione Puglia. Un nuovo tassello che si aggiunge al bagaglio di viaggio del mio brand Il Tocco di Minerva>>, afferma Rosaria Coscia. Quindici minuti cronometrati di tempo per parlare con ciascuno dei buyer giapponesi ai quali l’artigiana e designer pugliese ha mostrato e presentato le proprie creazioni tratte dal catalogo spose. Dopo l’incontro B2B con i rappresentanti delle aziende asiatiche, Rosaria racconta di aver partecipato, su invito della Regione Puglia, nel pomeriggio della stessa giornata, ad un workshop. “Puglia the international land of fashion: le opportunità offerte del mercato giapponese”, è il titolo dell’incontro che ha visto gli interventi di Stefano Cristaldi (Ufficio formazione alle imprese, Italian Trade Agency), Salvatore Toma (responsabile tavolo internazionalizzazione – presidente Confindustria Taranto), Cataldo De Luca (presidente sezione tessile abbigliamento e calzature – Confindustria Bari Bat), Francesca Zampano (Dirigente sezione promozione del commercio, artigianato, e internazionalizzazione delle PMI Regione Puglia), Gianna Elisa Berlingerio (direttora dipartimento sviluppo economico Regione Puglia).

“Durante il workshop abbiamo avuto modo di conoscere tutte le agevolazioni e le opportunità messe in campo dalla Regione Puglia a favore di noi artigiani e dell’internazionalizzazione del Made in Italy”, spiega Rosaria, “Tutto è stato curato nei minimi dettagli e c’era anche un interprete giapponese a nostra disposizione che ci ha supportato nei dialoghi con i buyer”. Obiettivo dell’iniziativa era proprio quello di favorire i contatti fra i giovani brand pugliesi e le aziende asiatiche e, stando a quanto racconta la fondatrice de Il Tocco di Minerva, il primo scambio di mail con i buyer giapponesi conosciuti in fiera è già avvenuto. Ora non resta che attendere che le sue creazioni volino oltreoceano verso il paese del Sol levante.