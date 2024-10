Scarica rifiuti nella periferia di Bari, scattano sanzioni

Nell’ambito dei controlli programmati per la lotta al contrasto e abbandono indiscriminato di rifiuti nell’agro periferico della città, in località di Ceglie del Campo, dopo aver individuato e seguito un autocarro Piaggio carico di rifiuti, una pattuglia della Locale ha fermato e sottoposto a controllo il mezzo e il suo conducente, un sessantenne barese. I controlli su mezzo e conducente hanno consentito di accertare violazioni sia di carattere amministrativo che penale. Trasporto abusivo di rifiuti (materiale ferroso, materiale elettrico, scarti edili) privo del prescritto Formulario di identificazione dei rifiuti che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10mila euro. Inoltre accertata pure l’attività illecita di raccolta e trasporto di rifiuti senza essere in possesso della obbligatoria iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro giudiziario preventivo d’urgenza per le violazioni con rilevanza penale. Segnalato all’autorità giudiziaria il conducente del veicolo.