Sciopero treni al via dalle 21, previsti disagi alla circolazione

Nuovi disagi in arrivo per chi ha programmato un viaggio in treno stasera e domani. Tra poche ore prenderà infatti il via lo sciopero nazionale indetto dalla Cub Trasporti, che rivendica il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese ferroviarie, sia nel settore merci che passeggeri. La protesta si svolgerà dalle 21:00 di oggi fino alle 20:59 di domani, domenica 13 ottobre.

A complicare ulteriormente la situazione, a livello locale si aggiunge anche lo sciopero del sindacato Orsa, che interesserà il Piemonte e la Valle d’Aosta dalle 9:00 alle 17:00 di domani. Ferrovie dello Stato ha avvertito che lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione, con possibili cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Gli effetti della protesta potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio ufficiale e protrarsi oltre l’orario di conclusione. Trenitalia, alla luce delle possibili ripercussioni sul servizio, ha invitato i passeggeri a informarsi in anticipo e, se possibile, a riprogrammare i propri viaggi per evitare disagi.