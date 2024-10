A Bari l’estate è finita, ma i furti a Pane e Pomodoro continuano

Niente da fare. Pensavamo che con la fine dell’estate, la città potesse tirare un respiro di sollievo e dimenticare la brutta faccenda dei furti a Pane e Pomodoro. Pensavamo male. A Bari fa ancora caldo cittadini e turisti si sono ritrovati sulla spiaggia come a luglio e agosto.

E se sul litorale cittadino c’è gente, quale migliore occasione per i ladruncoli per portarsi a casa un piccolo e appetitoso gruzzoletto. La vittima anche questa volta è una turista: “Siamo stati derubati sulla spiaggia del Pane e del Pomodoro. Ci hanno preso i soldi e il cellulare.” scrive sconsolata e lapidaria sulla piattaforma Paytourist. La voce quindi ormai corre sul web, il passaparola tra i turisti viaggia su Internet. Chi è stato a Bari, avvisa i futuri avventori con scritte a grandi lettere, in maiuscolo e ben in vista: “Attenzione ai ladri”, scrivono nero su bianco i turisti. Tramite le loro recensioni su Bari, spargono la voce tra i tanti che nel corso dell’estate sulla spiaggia di Pane e Pomodoro stenderanno il loro asciugamano. Insomma il tema della sicurezza sulla spiaggia cittadina sembra essere ormai (e ancora) sulla bocca di tutti. Se ne discute oltre i confini regionali.