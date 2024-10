Bari, disagi per la posta a Palese: “Le bollette arrivano già scadute”

Ancora caos e disagi per le bollette arrivate in posta già scadute. Accade a Palese, nel Municipio 5, dove, a distanza di un anno, i cittadini sono tornati a lamentare problematiche relative alla consegna delle lettere in posta, in particolare delle bollette della luce che, secondo quanto raccontato da una cittadina “arrivano in ritardo non permettendo di pagare in tempo e facendoci correre il rischio di avere problemi e vederci staccare la corrente”. Un disagio che, nello specifico, riguarda in particolare i cittadini che non hanno dimestichezza con le applicazioni e che prediligono la modalità cartacea. Tra loro gli anziani, alcuni dei quali hanno seriamente paura di restare senza corrente.

“Qualche giorno fa ho visto nella cassetta della posta la bolletta della luce, l’ho aperta, ma era già scaduta, siamo a quasi metà ottobre” – spiega – “non so a chi o a cosa è dovuto il ritardo, ma mi piacerebbe che le bollette arrivassero in anticipo così da permettere a me e chiunque altro nella mia condizione di prendermi il tempo per andare a pagarle, come è giusto che sia. Non è la prima volta che succede, ci sono stati anche altri disagi come lettere, anche bollette e cose importanti, arrivate a me, ma destinate ad altre persone. Fino a qui si può risolvere, ma sulle bollette, se non arrivano in tempo rischiamo di restare senza luce”, ha concludo.

Foto Freepik