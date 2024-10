Bari e il caos movida: schiamazzi e strade impraticabili

Ancora un sabato sera da incubo per i residenti dell’Umbertino. Con centinaia di persone in strada e schiamazzi fino all’alba. Sono diversi i filmati postati online per dimostrare quanto le strade vengano trasformate in locali a cielo aperto. Il comitato di salvaguardia della zona umbertina torna a denunciare il superamento dei livelli di inquinamento acustico e i disagi. Intanto si attende ancora l’ordinanza del sindaco che ridurrebbe gli orari di apertura dei locali di notte.