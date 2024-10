Cucina, ricca di vitamine e alleata della salute: in tavola la paprika

Ricca di vitamine e alleata della salute, in tavola oggi portiamo la paprika. Si tratta di una spezia dal colore rosso intenso e dal sapore unico ottenuta dalla macinazione di particolari varietà di peperoni essiccati. Originaria dell’America centrale, è entrata a far parte della cucina europea grazie agli esploratori spagnoli e si è diffusa soprattutto in Ungheria, dove ha raggiunto il suo massimo utilizzo. Ne esistono diverse varietà, tra cui la dolce, la piccante e l’affumicata, ognuna in grado di donare sfumature diverse ai piatti. Oltre a essere una spezia versatile in cucina, la paprika vanta numerose proprietà benefiche per l’organismo, rendendola un prezioso alleato per la salute. Ma andiamo per gradi.

In primis la paprika è ricca di vitamina C, importante per rafforzare il sistema immunitario e combattere i radicali liberi. Inoltre, la paprika contiene alti livelli di vitamina A, fondamentale per la salute della pelle, della vista e per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Ma non è finita qui. Soprattutto nella versione piccante, la paprika contiene capsaicina, una sostanza che ha effetti antinfiammatori, analgesici e che può stimolare il metabolismo, favorendo la perdita di peso.

Inoltre la paprika è un’ottima fonte di antiossidanti, come i carotenoidi, che aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e riducono il rischio di malattie croniche. Infine, grazie al suo contenuto di potassio e ferro, la paprika favorisce poi anche una buona circolazione sanguigna e aiuta a mantenere sotto controllo la pressione arteriosa. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Gamberi in crosta di paprika e mandorle



Pulite i gamberi rimuovendo il guscio, lasciando però la coda attaccata. In una ciotola, mescolate le mandorle tritate, la paprika affumicata, il pangrattato, il sale e il pepe. Sbattere poi l’uovo in un’altra ciotola e immergere i gamberi uno alla volta per poi passarli nella miscela di mandorle e paprika, premendo bene per far aderire la panatura. Scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente e cuocere i gamberi per 2-3 minuti per lato, fino a quando saranno dorati e croccanti. Servire i gamberi caldi, spruzzati con il succo di limone e, se di proprio gradimento, guarniti con prezzemolo fresco.

Tacos di cavolfiore alla paprika e lime



Preriscaldate il forno a 200°C. Tagliate il cavolfiore in cimette e disponetele su una teglia rivestita di carta forno. In una ciotola, mescolate l’olio d’oliva, la paprika dolce e piccante, il succo di lime, sale e pepe. Condite il cavolfiore con questa miscela, mescolando bene per distribuire uniformemente. Arrostire in forno per 25-30 minuti, girando a metà cottura, fino a quando il cavolfiore è dorato e tenero. Nel frattempo, preparate la salsa allo yogurt: mescolate lo yogurt greco con l’aglio tritato finemente, un pizzico di sale e qualche goccia di succo di lime. Riscaldate leggermente le tortillas, spalmate un cucchiaio di salsa allo yogurt su ciascuna, aggiungete qualche fetta di avocado, il cavolfiore arrosto e guarnite con coriandolo fresco. Infine, servite i tacos con fettine di lime per un tocco di freschezza extra.