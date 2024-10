Instagram: arrivano gli “account per teenager”

Milioni sono i giovani ad oggi attivi sulle più grandi piattaforme social e altrettanti sono però i pericoli che facilmente incorrono online.

Per questo Instagram ha riconosciuto la necessità di creare un ambiente più sicuro e adatto alle esigenze degli adolescenti introducendo “account per teenager”. Una scelta che mira non solo a proteggere i giovani utenti da potenziali rischi, ma anche a promuovere interazioni positive e significative, consentendo loro di esplorare la piattaforma in un contesto più sicuro e controllato.

Questi account sono progettati per utenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni. A differenza dei normali account, questi profili offrono una serie di funzionalità che includono restrizioni sui contenuti sensibili, interazioni limitate e modalità di sospensione automatica in caso di uso intensivo.

Nello specifico le restrizioni compariranno direttamente già dal momento dell’iscrizione. Si avrà dunque in automatico un account privato, così che i minori dovranno accettare i propri follower e non avere visualizzazione dei propri contenuti dai non follower; restrizioni sui contenuti sensibili e sui messaggi, che potranno esser ricevuti dai soli follower. Per evitare un uso smodato del social, vi sarà un promemoria per i limiti di tempo, con l’invio di notifiche che invitano a uscire dall’app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano e anche una modalità sospensione automatica fra le 22 e le 7, con la disattivazione delle notifiche e invio di risposte automatiche ai messaggi in Direct.

Cruciale novità è però il coinvolgimento attivo da parte dei genitori. Attraverso una serie di strumenti i genitori potranno monitorare e gestire il coinvolgimento dei propri figli sulla piattaforma: potranno scegliere di approvare o rifiutare le richieste di modifica delle impostazioni di sicurezza; avere piena visibilità sulle persone con cui il proprio figlio ha interagito scambiando messaggi senza però avere accesso alle conversazioni; impostare limiti di tempo giornalieri per l’utilizzo dell’app e, infine, bloccare l’accesso a Instagram durante specifici periodi, come la notte o le ore di studio.

Attualmente Instagram sta modificando i vari account esistenti e procedendo alla creazione di nuovi account teenager negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e Australia, solo probabilmente dal 2025 saranno disponibili nei Paesi dell’UE.