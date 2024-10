Bari, incidente su via Napoli: disagi al traffico

Disagi al traffico si stanno registrando in queste ore per via di un incidente avvenuto poco fa in via Napoli, in particolare all’ingresso della strada, subito dopo l’uscita dalla tangenziale. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, un furgone si sarebbe scontrato con un’auto. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto la polizia locale.