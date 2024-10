Bari, task force per contrastare l’abusivismo nel turismo

Si è tenuto in sala Giunta, a Palazzo di Città, un incontro tecnico tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Vito Leccese, gli assessori al Turismo, Pietro Petruzzelli, alla Vivibilità urbana, Carla Palone, alla Fiscalità locale, Diego De Marzo, i rispettivi dirigenti comunali coinvolti, il direttore generale e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Pasquale Russo per discutere di possibili azioni coordinate per incrementare le azioni di contrasto all’abusivismo e all’evasione fiscale nel settore della ricettività turistica. Al tavolo tecnico erano presenti anche il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo e Francesco Caizzi e Giovanna Castrovilli, rappresentanti rispettivamente dei settori alberghiero e extra alberghiero. L’incontro è stato utile per confrontarsi sui risultati delle attività già svolte sia dall’Amministrazione comunale sia dalla Guardia di Finanza sulla base dei dati emersi fino ad oggi, sulle indagini svolte, i controlli eseguiti e le relative sanzioni elevate. Gli interlocutori si sono tutti dichiarati disponibili ad avviare un confronto permanente, che a partire dal monitoraggio dei dati in possesso del Comune e delle segnalazioni degli operatori, valuti ulteriori e più approfondite azioni di collaborazione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo e dell’evasione fiscale nel settore della ricettività.

L’obiettivo è quello di avviare una collaborazione strutturata tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, che promuova e assicuri il rispetto delle regole nelle attività ricettive, assicuri il miglioramento dell’offerta ai turisti e una più efficace regolamentazione nel settore ricettivo. Come è noto il settore ha subito una rilevante modificazione con l’introduzione della disciplina in materia di locazione breve. L’esplosione del fenomeno, per le sue caratteristiche, richiede infatti una rimodulazione del set di controlli ed una forte collaborazione tra tutti gli attori, sia quelli istituzionali sia quelli appartenenti alle categorie. Il sindaco ha ringraziato i rappresentanti delle categorie, con i quali è in corso un dialogo proficuo, ma ha voluto in particolare esprimere il suo apprezzamento per la disponibilità del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al quale ha assicurato la massima collaborazione di tutti gli uffici comunali interessati.