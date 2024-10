Bari, va al pronto soccorso ma la lasciano in piedi ore: “Vergogna”

Otto ore al pronto soccorso, di cui cinque passate in piedi “senza che nessuno mostrasse un briciolo di umanità”. È il racconto di una cittadina che preferisce restare anonima e che non vuole specificare in quale pronto soccorso è accaduto perché, evidenzia “tanto, in maniera diversa, è uguale da tutte le parti”. Il suo, sottolinea “non vuole essere un attacco specifico, ma generico perché tante volte, chi non vive in prima persona non si rende conto delle situazioni”. Ma andiamo per gradi.

È una mattinata di ottobre quando per via di una brutta caduta la donna è costretta a recarsi al pronto soccorso. Nulla di grave, clinicamente, ma il disagio non le permette comunque di stare in piedi per molto tempo, ne di sopportare il dolore. Il pronto soccorso però è pieno, ma a lei non importa. “Altri – racconta – stavano peggio di me”. Quello che salta subito all’occhio della donna però è “l’assenza di accoglienza e attenzione nei confronti dei pazienti”. Nessuno, spiega “è pronto ad accoglierti sul serio e a farti sentire a tuo agio in un momento di disagio. È vergognoso”. “Si respira un senso di solitudine in questi luoghi che fa paura, una giornata qui – racconta ancora – è un incubo. Solo dopo molte ore si sono accorti che avevo bisogno di stare seduta e mi hanno così dato una sedia a rotelle. Se la mia memoria non mi inganna è la stessa che ho usato nel 2022 quando mi sono recata nello stesso ospedale. Allora era già vecchia e non funzionante” – racconta ancora tralasciando di proposito i dettagli in merito alle attese.

“Sono stata mandata da una parte all’altra, ma questa è la prassi. Quello che più mi ha fatto rattristire è che chi gira più spesso è la guardia giurata con tanto di pistola. Non c’è una stanza di accoglienza e smistamento, soprattutto per i bambini. Non mi aspetto certo di trovare in un ospedale del Sud l’accoglienza dei telefilm, ma almeno un minimo per far sentire anziani e bambini accolti e coccolati. Mentre ero in attesa sono arrivate alcune urgenze, non c’erano barelle libere, dopo almeno 20 minuti di inutile ricerca, hanno dovuto spostare una signora anziana in un letto per liberare la barella. Venti minuti possono essere fatali. È arrivato un altro paziente con gravissime ustioni, non c’era nessun paramedico o comunque qualcuno di competenza che abbia dato risposte, un paziente in attesa gli ha detto di andare in un altro ospedale, perché tanto dove eravamo nessuno si occupa di ustioni. È assurdo che non c’era nessuno di competenza ad aiutarlo. Sicuramente ci sono bravi medici e paramedici a Bari, io stessa ne ho incontrati tanti, ma manca la cultura dell’accoglienza e un minimo di buone maniere. Mi aspetto cose diverse dalla sanità, e non me la prendo con i medici e con gli ospedali, me la prendo con chi dice di aver investito tanti soldi, ma in realtà non si rende conto che non è cambiato niente. Se uno arriva al pronto soccorso, qualunque sia l’entità del dolore, deve essere accolto, qualcuno deve prendersi cura di lui, non deve essere lasciato solo, allo sbaraglio. Invece nessuno da informazioni, nessuno si accorge se stai soffrendo e gli ambienti sono spesso sporchi”, conclude.

