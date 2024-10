Foggia, trovano autotreno ribaltato: ma è giallo su autista

Intervengono in seguito alla segnalazione di un autotreno ribaltato sulla strada provinciale 77, nel Foggiano, ma una volta arrivati e una volta effettuate le operazioni, non trovano l’autista. È giallo da parte dei vigli del fuoco intervenuti in mattinata, intorno alle 10. Le operazioni hanno reso necessario l’utilizzo di mezzi ed attrezzature particolari. Giunti sul posto, spiegano i vigili del fuoco “viste le condizioni della cabina del camion si ipotizzava il peggio, ossia che l’autista fosse rimasto incastrato sotto il carico. Abbiamo scaricato il camion e successivamente sollevato con autogru e attrezzi specifici con tutte le cautele dovute anche al particolare carico. Dopo ore di intenso lavoro siamo riusciti a sollevare l’autotreno e fortunatamente abbiamo constatato che l’autista non era sotto il mezzo pesante”. Sul fatto, concludono ancora “restano aperte tutte le ipotesi”.