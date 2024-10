Impianti rinnovabili, in Puglia disegno di legge per individuare aree

La Regione Puglia è pronta ad approvare un disegno di legge volto a individuare le aree idonee per l’installazione di impianti a energie rinnovabili, in conformità con il decreto ministeriale del 21 giugno 2024. È quanto emerso nel corso delle audizioni odierne presso la IV e V commissione del Consiglio regionale.

Il decreto si inserisce nel quadro normativo europeo, adempiendo agli obblighi previsti dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento (UE) 2021/1119, che promuovono l’uso delle energie rinnovabili e fissano obiettivi per raggiungere la neutralità climatica. In particolare, il provvedimento ripartisce tra Regioni e Province autonome la quota di impianti necessari per incrementare di 80 GW la potenza installata entro il 2030, rispetto ai livelli registrati al 31 dicembre 2020.

Entro 180 giorni, Regioni e Province autonome, in collaborazione con gli enti locali, dovranno individuare le aree idonee e quelle non idonee per la realizzazione degli impianti. Durante le audizioni, i dirigenti dei settori dello sviluppo economico, ambiente e agricoltura hanno sottolineato l’urgenza di portare il disegno di legge in Giunta per garantire il rispetto delle scadenze imposte.

