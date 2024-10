Intelligenza artificiale, oltre mille partecipanti attesi a Bari

Domani alle 9:00 nel teatro Petruzzelli si aprirà a Bari la 18ª edizione della ACM Conference on Recommender Systems (RecSys), uno dei maggiori eventi internazionali nel campo dell’Intelligenza artificiale e dei recommender systems (sistemi di accesso personalizzato all’informazione). Oltre mille partecipanti, tra studiosi e professionisti, sono attesi in città per un confronto sui progressi della ricerca, sulle ultime innovazioni tecnologiche e sulle prospettive di collaborazione tra pubblico e privato, per lo sviluppo di ulteriori applicazioni.

L’evento sarà anticipato da una serie di workshop e tutorial che si svolgono oggi al Politecnico di Bari, nel Campus, per tutta la giornata. Interverranno ricercatori e professori provenienti da tutto il mondo e rappresentanti aziendali di colossi come Amazon, Google, Meta, Netflix, IBM, Spotify, Alibaba, Zalando, OVS e molte altre aziende leader nei settori dell’informatica, dell’e-commerce e dell’intrattenimento. RecSys Bari 2024 è organizzata dal Politecnico di Bari e dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con il patrocinio di Association for Computing Machinery (ACM).

I RECOMMENDER SYSTEMS: SISTEMI DI ACCESSO PERSONALIZZATO ALL’INFORMAZIONE

I sistemi di accesso personalizzato all’informazione, recommender systems, sono dei sistemi di intelligenza artificiale pervasivi nella nostra vita quotidiana e in grado di incidere nelle interazioni digitali, guidando le scelte degli utenti in modo quasi invisibile, ma costante. Si tratta di tecnologie che aiutano a personalizzare l’esperienza online, suggerendo scelte in base ai gusti e comportamenti passati. Questi sistemi sono diventati estremamente diffusi su piattaforme come Netflix, Amazon, Spotify e sui social media, sottoforma di consigli per gli acquisti o di contenuti personalizzati in base ai gusti, gli orientamenti, gli interessi degli utenti. Grazie all’intelligenza artificiale e all’analisi dei dati, i recommender systems migliorano l’esperienza d’uso e facilitano le ricerche, mentre le aziende offrono prodotti e servizi in modo più mirato ed efficace per i loro obiettivi.

UN EVENTO DI RILIEVO INTERNAZIONALE

La conferenza RecSys è nota per la sua interdisciplinarietà, perché riunisce esperti di intelligenza artificiale, statistica, scienze sociali, psicologia, con una significativa presenza dell’industria di settore. Per l’edizione 2024, sono attesi oltre mille partecipanti. Bari diventa così centro di un dibattito globale su algoritmi avanzati, interazione uomo-macchina, itelligenza artificiale e data science, con impatti diretti su milioni di utenti nel mondo digitale.

Le passate edizioni della ACM Conference on Recommender Systems (RecSys) si sono tenute in grandi città di tutto il mondo. Dopo la prima edizione del 2007 a Minneapolis, la conferenza si è svolta a New York, Hong Kong, Vienna, Barcellona, Singapore, Seattle, Amsterdam e Copenaghen. La scelta di intercettare importanti hub globali dell’innovazione e della tecnologia ha contribuito a far crescere l’importanza di RecSys come principale punto d’incontro per ricercatori e professionisti di tutto il mondo.

I TEMI

Il programma della conferenza prevede sessioni plenarie, presentazioni di articoli di ricerca e una serie di workshop tematici. I temi spaziano dalla intelligenza artificiale responsabile al causal reasoning, in linea con le più recenti evoluzioni del Machine Learning e nelle interazioni uomo-macchina.