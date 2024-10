Tre giovani tifosi del Foggia muioiono in un incidente

Avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio. L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 “Basilicata soccorso all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano”. Al lavoro sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia per gli accertamenti sulla dinamica: le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza.

Sono ricoverati in Rianimazione un 15enne, le cui condizioni sono molto gravi, e un 18enne, entrambi di Foggia. Sempre della città pugliese è un 54enne, che si trova nel reparto di Obi (Osservazione breve intensiva). Nello stesso reparto si trova una donna lucana di 49 anni, che viaggiava in un’auto insieme al marito (di 49 anni, ricoverato in Chirurgia toracica) e ai due figli (di 13 e 10 anni, ricoverati in Pediatria).