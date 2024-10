Turista mangiata da uno squalo durante una vacanza

Si ritiene che una turista sia stata inghiottita da uno squalo dopo essere stata trascinata via dalle forti correnti durante una vacanza da sogno all’insegna delle immersioni in Indonesia. Il corpo della 68enne americana Colleen Monfore, originaria del Dakota del Sud, è stato trovato nello stomaco di uno squalo tigre da pescatori inorriditi. Era in gita in barca per immersioni con sei amici intorno all’isola di Pulau Reong quando il 26 settembre è avvenuta la tragedia. Fu trascinata via dalle forti correnti insieme al suo gruppo disperato e la guida non fu in grado di riportarla sulla barca. Le squadre di soccorso hanno cercato per otto giorni prima di rinunciare definitivamente il 3 ottobre a causa delle pericolose condizioni del mare e delle scarse possibilità di trovare la turista.

Tragicamente, domenica un pescatore del vicino paese di Timor Est ha trovato resti umani nel ventre di uno squalo. I funzionari del distretto di Liquisa hanno affermato che il cadavere della donna indossava ancora una muta nera e sembrava appartenere a una donna occidentale. Il pescatore ha detto: “Lo squalo è stato catturato ma non era in condizioni di salute normali. Ho pensato che avesse ingoiato della plastica o una rete da pesca. “È stato aperto per trovare il problema e all’interno c’erano i resti di una donna. Le autorità di Timor Est stanno contattando la guardia costiera indonesiana. Hanno anche chiesto dettagli su chiunque avesse amici o parenti dispersi, data la popolarità delle immersioni nelle isole vicine, che sono territorio indonesiano.

Muhammad Saleh Goro, responsabile dell’Unità di attuazione tecnica regionale (UPTD) per la gestione del Parco marino delle isole Alor e dell’oceano circostante, ha affermato: “Ci siamo coordinati con l’ambasciata indonesiana (KBRI) a Dili e la KBRI ha confermato la veridicità di queste informazioni. Il corpo della donna è stato trovato in uno squalo a Timor Est. Non era in territorio indonesiano. Stiamo indagando ulteriormente sul caso per confermare se si tratti dei resti di qualcuno di cui è stata segnalata la scomparsa in Indonesia. “Dalla muta indossata dalla vittima, si sospetta che fosse un sub. I risultati dell’indagine saranno pubblicati subito dopo che saranno disponibili informazioni più complete. “I resoconti aneddotici provenienti da Timor Est affermano che la vittima dello squalo era una donna straniera.” Ipda Giovani BM Toffy, capo della polizia del Southwest Maluku, dove la turista era scomparsa per la prima volta, ha affermato che la guida turistica del gruppo di sub aveva inizialmente denunciato la sua scomparsa. Ha affermato: “Le ricerche iniziali sono state effettuate dagli amici della vittima perché erano in viaggio con lui alle isole Banda. “Ci siamo coordinati con il governo del villaggio di Nabar per mobilitare i residenti e aiutarli a perquisire la costa di fronte all’isola di Reong e a condurre ricerche nelle acque dell’isola di Reong utilizzando imbarcazioni lunghe o motoscafi, ma la vittima non è stata trovata”.

(foto freepik)