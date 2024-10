Bari, discariche a cielo aperto al San Paolo: “Nessuno interviene”

Discariche a cielo aperto nelle strade vicine al mercato coperto di viale Lazio nel rione San Paolo. La denuncia è di Francesco Antelmi, coordinatore di FdI per il terzo Municipio. “Sono diventate una discarica a cielo aperto in quanto hanno abbandonato di tutto, cassette della frutta rotte, seggiolini per bambini, sacchi dell’ immondizia e tanto altro, ho chiesto ad Amiu un pronto intervento. Ho avvisato anche il consigliere Vitti per portare il caso in Consiglio municipale. Per ora da Amiu non ho avuto alcun riscontro e i rifiuti non fanno che aumentare”.