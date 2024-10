Colpito da infarto, muore sindaco del Leccese

Il sindaco di Corsano (Lecce) Biagio Raona, medico odontoiatria 64enne, è morto la scorsa notte a causa di un infarto che lo ha colpito mentre era a casa. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Raona era al suo terzo mandato dopo la rielezione a giugno di quest’anno. La camera ardente verrà allestita questa mattina in Comune. Domani saranno celebrati i funerali.

La presidente dell’Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, insieme al vicario Michele Sperti, “a nome degli organi dell’associazione e dei sindaci della regione”, esprimono “la più sincera vicinanza e il profondo cordoglio alla famiglia del sindaco Biagio Raona, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Corsano, colpita dalla tragica e improvvisa perdita”.

“Il sindaco Raona, attualmente al suo terzo mandato non consecutivo – si legge nella nota dell’Anci – si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione verso il proprio

territorio, lavorando con passione e grande spirito di servizio”.