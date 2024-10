Il caso parco Gentile arriva al Tar, Comune Bari si costituisce

Il caso del social housing di parco Gentile arriva al Tar: il Comune si costituisce scegliendo di prendere le difese in merito alla questione mantenendo salda però la volontà politica di affrontare e risolvere il problema. Ma andiamo per gradi. Nella giornata di ieri il Comune ha deliberato di costituirsi in giudizio davanti al TAR Puglia a seguito di un ricorso presentato il 5 settembre del 2024 da un cittadino relativo al social housing. L’azione popolare” (ex art. 9 del D.Lgs. 267/2000), consente di fatto ai cittadini di intervenire in difesa di interessi pubblici in caso di presunta inerzia della pubblica amministrazione. Il ricorrente, nello specifico, ha chiamato in causa il Comune contestando l’inadempimento da parte del soggetto attuatore di un programma di edilizia convenzionata e chiedendo al TAR di accertare il mancato rispetto delle obbligazioni stabilite nella convenzione stipulata con il Comune di Bari. Tra le richieste ci sono il rimborso delle somme percepite indebitamente dal soggetto attuatore o, in alternativa, il versamento di un contributo previsto dall’art. 17 del DPR 380/2001 e, inoltre, anche un risarcimento per i danni causati dal mancato adempimento. Secondo il ricorrente, il Comune non avrebbe adeguatamente richiesto l’adempimento di questi obblighi, motivo per cui ha deciso di agire in sua sostituzione. La delibera approvata ieri ha ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del dottor Giancarlo Partipilo, che ha confermato l’assenza di conflitti di interesse, in linea con le misure previste dal piano anticorruzione. Con questa decisione, il Comune di Bari intende pertanto difendere la propria posizione e contestare le accuse di mancata vigilanza sul programma di edilizia convenzionata, dimostrando la correttezza della propria condotta amministrativa. Così come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione il Comune non ha formalmente un ruolo nella vicenda, ma resta chiara la volontà politica di risolvere le problematiche legate a parco Gentile.